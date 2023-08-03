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04:33 (мск), источник: Известия

В России создадут сотовый оператор для госорганов

На базе государственной системы информирования о ДТП «ЭРА-ГЛОНАСС» планируют создать виртуальный сотовый оператор (MVNO) для обслуживания служащих органов власти. Об этом «Известиям» рассказал источник в одной из госструктур. В «Ростелекоме» отказались от комментариев. «Известия» также направили запрос в Минцифры.

Источник: Jonas Leupe/CC0

По его словам, проект находится на стадии обсуждения между АО «ГЛОНАСС» (оператор ЭРА-ГЛОНАСС) и крупнейшими отечественными компаниями связи, в частности «Ростелекомом». В настоящее время ведутся и технические тестирования системы на предмет подключения к ней смартфонов госслужащих и организации голосовой связи и доступа в интернет, утверждает собеседник «Известий».

«Мы разрабатываем ряд проектов по использованию защищенной связи, которые могут быть применены в различных отраслях. Перспективы использования технологии обсуждаем с отраслевыми компаниями», — рассказал «Известиям» генеральный директор АО «ГЛОНАСС» Алексей Райкевич.

ЭРА-ГЛОНАСС — уникальная система в мире по своим возможностям и потенциалу, который в цифровой экономике к тому же постоянно растет, добавил отметил главный аналитик ассоциации «Цифровой транспорт и логистика» Андрей Ионин. Изначально в 2009—2014 годах она создавалась для решений приоритетной, но одной задачи — экстренного вызова в государственные оперативные службы для оказания помощи и спасения жизни и здоровья людей, попавших в нештатную или аварийную (ДТП) ситуацию на автодороге, указал он.

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