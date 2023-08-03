День арбуза: польза и вред самой летней ягоды За какие «заслуги» арбуз любят во всем мире и почему при этом его стоит есть с осторожностью
Фоторепортажи
12Работа ПМЭФ-2023
19Опубликован шорт-лист конкурса «Астрономический фотограф года»
Главное
Спецоперация на Украине
12:59 (мск), источник: ТАСС Наука

В центре Суздаля найдены артефакты рубежа XI-XII веков

ТАСС, 3 августа. Российские археологи обнаружили на территории центра Суздаля, примыкающей к суздальскому кремлю с внешней стороны, множество артефактов. Потенциально находка указывает на то, что освоение этих городских территорий началось не позднее начала XII века. Об этом в четверг сообщила пресс-служба Института археологии РАН.

7
фотографий
7
фотографий
7
фотографий

«Для изучения истории Суздаля принципиальное значение имеет вопрос о начальной дате заселения части города, примыкающей к кремлю с внешней стороны. Судя по находкам рубежа XI—XII веков, освоение этой территории началось не позднее начала XII века, но постройки и культурный слой этого времени здесь пока не выявлены. Возможно, они были срезаны при обустройстве территории во второй половине XII века», — сообщил заместитель начальника Волжской экспедиции ИА РАН Сергей Милованов, чьи слова приводит пресс-служба института.

Исследователи рассказали о наиболее важных результатах, которые были получены в ходе работ на Кремлевской улице. Здесь были выявлены отдельные находки рубежа XI—XII веков, культурный слой и остатки построек середины XII — первой половины XIII века и материалы послемонгольского времени, второй половины XIII—XV вв.

В частности, ученые обнаружили наконечник копья XII века, стеклянные бусы, иконку с поясным изображением святого, датируемую XIV—XV веками, а также изучили остатки городской усадьбы, где было найдено большое количество свинцовых пломб, предположительно связанных с административно-налоговой деятельностью.

По словам Милованова, последующие раскопки помогут ученым уточнить даты заселения этой части города и узнать, как выглядел и развивался Суздаль в домонгольские времена, когда центр власти в Руси постепенно смещался из Киева в сторону Владимира и Суздаля в эпоху правления Владимира Мономаха и Юрия Долгорукого.

Как отмечается в сообщении, сейчас в Суздале раскопки ведутся на нескольких участках: в Кремле, на территории Окольного города и на периферии городской территории, за валами XII века. Эти работы связаны с обязательными исследованиями перед строительством, прокладкой коммуникаций и реконструкцией исторических зданий. Собранный материал дает возможность установить время заселения отдельных участков, характер застройки и составить общую картину формирования и развития города. Кроме того, археологи продолжают раскопки могильника Гнездилово, где предположительно погребена древнерусская элита Суздаля и его окрестностей.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Насколько богат был Николай II? Одна из причин беспримерного ожесточения против монарха — слухи о его состоянии
Узнав тогда о произошедшем, в Европе объявили, что Черное море вдруг "стало русским"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
археологияХорошие новости