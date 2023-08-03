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12:59 (мск), источник: Газета.Ру

Назван день недели и время, когда работники наименее эффективны

Исследователи из Техасского университета (США) установили, что работники становятся менее продуктивными во второй половине дня, особенно по пятницам. Кроме того, в это время они более склонны к ошибкам. Результаты научной работы были опубликованы в журнале PLOS One.

Источник: AP 2023

Исследователи изучили показатели использования компьютеров 789 сотрудников крупной энергетической компании в Техасе в период с 1 января 2017 года по 31 декабря 2018 года.

«В большинстве исследований производительности труда используются самоотчеты сотрудников, но они могут быть субъективными. Вместо этого мы проанализировали показатели использования компьютера. Среди них скорость набора текста, количество опечаток и активность мышки», — отметили авторы.

Команда сравнила схемы использования компьютера в разные дни недели и время суток. Результаты показали, что с понедельника по четверг активность использования компьютера возрастала и затем резко падала в пятницу.

«Люди печатали больше слов и каждый день с понедельника по четверг совершали больше движений мышью, щелчков мышью и прокрутки, затем в пятницу эта активность падала. Кроме того, сотрудники были менее активны во второй половине дня и допускали больше опечаток во второй половине дня, особенно по пятницам», — объяснили ученые.

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