День арбуза: польза и вред самой летней ягоды

Вода, в том числе и содержащаяся в различных продуктах, крайне важна для нормального функционирования всего организма. Особенно в летний сезон. А потому арбуз, который примерно на 90−95% состоит из воды — это идеальное лакомство. Сочетание воды и клетчатки в ягоде быстро дарит чувство сытости и позволяет потреблять больше калорий при меньшем объеме еды.
В арбузах содержатся различные витамины и микроэлементы, полезные для здоровья. Его мякоть богата витамином А, витаминами группы В (В1, В2, В6, В9 и РР), витамином С, витамином Е, магнием, калием, кальцием, фосфором, железом, натрием, антиоксидантами, а также полезными кислотами. Употребление арбуза способствует снижению холестерина, очищает печень и почки от шлаков и токсинов, предупреждает процессы старения, помогает ускорить метаболизм, улучшает пищеварение и работу сердечно-сосудистой системы, а также помогает бороться со стрессом и укрепляет иммунитет в целом.
Косточки арбуза мы привыкли выплевывать — и очень зря. Они низкокалорийны и богаты питательными веществами. Семена содержат магний, железо, цинк, а также мононенасыщенные и полиненасыщенные жирные кислоты. Все эти вещества помогают поддерживать здоровье иммунной системы, сердца и костей, защищают от сердечного приступа и инсульта, а также снижают уровень «плохого» холестерина в крови и помогают работе пищеварительной и нервной систем. В жареном виде они становятся хрустящими и могут легко заменить другие нездоровые закуски.
Арбузное масло — продукт не слишком распространенный, но очень полезный. Его получают из тех самых семечек, содержащих жирные кислоты. Арбузное масло обладает приятным вкусом, целебными свойствами, а по составу не уступает миндальному маслу. Кроме того, оно невероятно полезно для кожи и очень быстро впитывается, а потому используется в косметологии.
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