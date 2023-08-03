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16:15 (мск), источник: Lenta.Ru

Сидящий на диете амурский тигр напал на фотоловушку

Амурский тигр, переехавший из Хабаровского центра реабилитации в Приморский, напал на фотоловушку. Видео опубликовал центр «Амурский тигр».

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«Специалисты посадили тигра, переехавшего из Хабаровского центра реабилитации в Приморский, на диету. Теперь он вынужден питаться низкокалорийными фотоловушками», — говорится в сообщении.

Как сообщалось ранее, тигр переехал, чтобы подлечить хромоту и похудеть. В июле специалисты отмечали, что хромота, как и «пузико» у хищника, заметно уменьшилась.

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