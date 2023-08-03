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14:45 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: ароматерапия улучшает память пожилых людей

И сон испытуемых.

Источник: Freepik

Сотрудники Центра нейробиологии обучения и памяти при Калифорнийском университете в Ирвайне опубликовали в журнале Frontiers in Neuroscience исследование о том, как можно улучшить когнитивные функции пожилых людей. В серии тестов были задействованы мужчины и женщины от 60 до 85 лет без выявленных нарушений мозга или деменции. Испытуемых разделили на контрольную группу и группу обонятельного обогащения.

Участникам второй раздали диффузоры и семь картриджей для них в виде стеклянных флаконов с семью ароматизаторами на основе натуральных эфирных масел: роза, апельсин, эвкалипт, лимон, мята, розмарин и лаванда. Испытуемым было необходимо ежедневно включать перед сном диффузор, чтобы тот на протяжении двух часов в течение ночи выделял в воздух аромат. Запахи следовало чередовать, используя новый каждый вечер.

Участникам контрольной группы дали похожие диффузоры с дистиллированной водой с почти неуловимым запахом. Пользоваться набором предстояло по той же схеме. Эксперимент проводился в течение шести месяцев. Перед его началом и по завершении все испытуемые прошли фМРТ-сканирование и короткую серию нейропсихологических тестов.

Исследователи использовали тест Рея на слухоречевое заучивание, который применяют для диагностики функций гиппокампа (отдел головного мозга, играющий основную роль в процессах обучения и запоминания) и раннего выявления когнитивных нарушений. Также испытуемые выполнили три подтеста шкалы оценки интеллекта для взрослых Векслера.

По результатам тестирования выяснилось, что у участников из второй группы по сравнению с контрольной когнитивные показатели увеличились на 226%.

Кроме того, судя по снимкам МРТ, улучшилось состояние нервного пучка белого вещества мозга (крючковидный пучок), который соединяет медиальную височную долю с префронтальной корой мозга, отвечающей за принятие решений. Также участники сообщили, что крепче спали.

Недавно ученые выяснили, что разнообразная жизнь улучшает нейронные связи мозга. Дальнейшие эксперименты помогут в создании препаратов и медицинского оборудования, необходимых для восстановления органа.

Олеся Маевская

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