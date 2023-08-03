14:45 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: ароматерапия улучшает память пожилых людей
И сон испытуемых.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Сотрудники Центра нейробиологии обучения и памяти при Калифорнийском университете в Ирвайне опубликовали в журнале Frontiers in Neuroscience исследование о том, как можно улучшить когнитивные функции пожилых людей. В серии тестов были задействованы мужчины и женщины от 60 до 85 лет без выявленных нарушений мозга или деменции. Испытуемых разделили на контрольную группу и группу обонятельного обогащения.
Участникам второй раздали диффузоры и семь картриджей для них в виде стеклянных флаконов с семью ароматизаторами на основе натуральных эфирных масел: роза, апельсин, эвкалипт, лимон, мята, розмарин и лаванда. Испытуемым было необходимо ежедневно включать перед сном диффузор, чтобы тот на протяжении двух часов в течение ночи выделял в воздух аромат. Запахи следовало чередовать, используя новый каждый вечер.
Участникам контрольной группы дали похожие диффузоры с дистиллированной водой с почти неуловимым запахом. Пользоваться набором предстояло по той же схеме. Эксперимент проводился в течение шести месяцев. Перед его началом и по завершении все испытуемые прошли фМРТ-сканирование и короткую серию нейропсихологических тестов.
Исследователи использовали тест Рея на слухоречевое заучивание, который применяют для диагностики функций гиппокампа (отдел головного мозга, играющий основную роль в процессах обучения и запоминания) и раннего выявления когнитивных нарушений. Также испытуемые выполнили три подтеста шкалы оценки интеллекта для взрослых Векслера.
Кроме того, судя по снимкам МРТ, улучшилось состояние нервного пучка белого вещества мозга (крючковидный пучок), который соединяет медиальную височную долю с префронтальной корой мозга, отвечающей за принятие решений. Также участники сообщили, что крепче спали.
Недавно ученые выяснили, что разнообразная жизнь улучшает нейронные связи мозга. Дальнейшие эксперименты помогут в создании препаратов и медицинского оборудования, необходимых для восстановления органа.
Олеся Маевская