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16:30 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые объяснили, как изменение климата влияет на морских ежей

Из-за тропических дождей уровень соли в океанах и морях уменьшается, что влияет на способность морских ежей передвигаться в пределах своей среды обитания. Биологи из Сиракузского университета выяснили, как это влияет на жизнь экосистемы.

Источник: Syracuse University

Морские ежи привлекают внимание многих своими длинными черными колючками. Кто-то считает этих маленьких созданий невероятно милыми, но не все знают, что без них практически невозможно существование всего морского биоразнообразия.

Для поддержания баланса морской экосистемы необходимо выживание морских ежей. Они ответственны за запас 45% водорослей на коралловых рифах, которые важны для защиты побережья и сохранения биоразнообразия.

По данным исследования, из-за проливных дождей и наводнений большое количество пресной воды поступает в прибрежные воды и меняет уровень соли в них. Группа биологов, возглавляемая Остином Гарнером, доцентом биологического факультета Колледжа искусств и наук, изучила воздействие низкой солености и то, как она изменяет способность морских ежей передвигаться в пределах своей среды обитания.

Команда ученых проводила эксперименты в лабораториях Фрайдей-Харбор Университета Вашингтона с живыми зелеными ежами. Их разделили на 10 групп и поместили в аквариумы с разным количеством содержания соли в воде — от нормального до очень низкого. После этого исследователи проверили такие показатели как: способность морских ежей переворачиваться, их скорость перемещения и силу, с которой трубчатые лапки отрываются от поверхности.

Команда обнаружила, что низкий уровень соли негативно сказывается на передвижении и способности к прилипанию. Однако адгезивность (то есть способность сцепляться с поверхностью) почти не изменилась. Это доказало, что даже в сложных прибрежных условиях ежи могут оставаться на своем месте, даже несмотря на то, что действия, требующие большей координации трубчатых ног (выпрямление и передвижение), могут быть невозможны.

Так, работа биологов представляет критически важные данные, которые помогут исследователям предсказать, как морские ежи будут жить в меняющемся мире. Принципы адгезии, которые изучает команда, может помочь в создании клеевых материалов, разработанных человеком.

«Если мы сможем изучить фундаментальные принципы и молекулярные механизмы, которые позволяют морским ежам выделять постоянный клей и применять его для временного прикрепления, мы могли бы использовать эту способность в задачах проектирования или наших клеях сегодня»., — говорит Гарнер.

Представьте, что у вас есть клей, который крепко что-то держит, но затем вы добавляете другой компонент, он разрушается, и вы можете приклеить его снова где-нибудь в другом месте. Это прекрасный пример того, как биология может быть использована для улучшения качества окружающих нас вещей.

Остин Гарнер

Ранее специалист по природным катастрофам ФИЦ «Пущинский научный центр биологических исследований РАН» Алексей Карнаухов рассказал, что из-за изменения климата смерчи могут стать обычным явлением для Европейской части России.

Анна Морозова

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