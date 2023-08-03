17:48 (мск), источник: Новости Mail.ru
Палеонтологи описали, возможно, самое большое животное в истории
Его масса могла достигать 340 тонн.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Команда ученых из Италии, Бельгии, Перу, Нидерландов, Франции, Швейцарии и Германии опубликовала в журнале Nature исследование об окаменевшем фрагменте скелета особи, которая превышает по габаритам самое большое современное животное в мире — синего кита. 13 позвонков, четыре реберные кости и одну бедренную нашли еще в 2010 году на юге Перу, в долине Ика на границе пустыни Атакама. По данным ученых, находке 39 миллионов лет.
Исследователи установили, что кости принадлежали древнему китообразному из ныне вымершей группы базилозавридов. Судя по их размерам, длина животного составляла 20 метров, а масса — от 85 до 340 тонн. Если вес особи был ближе к верхней границе этого диапазона, то этот вид — Perucetus colossus — был куда тяжелее синих китов.
Гигантизм китообразных помогал им лучше адаптироваться в водной среде. Однако до сих пор ученые полагали, что это свойство животные приобрели лишь несколько миллионов лет назад, тогда как базилозавриды вымерли более 30 миллионов лет назад. Они стали первыми предками современных китов, которые полностью приспособились к жизни в воде. Их задние конечности редуцировались, а таз потерял связь с позвоночником.
Ученые отметили, что кости P. colossus заметно тяжелее, чем у современных китов. Такое уплотнение костной ткани характерно для ламантинов и ранних китообразных. Оно может указывать на жизнь у самой поверхности воды, где дополнительная масса костей противодействует легким, воздух в которых выталкивает тело наверх и препятствует нормальному плаванию.
К сожалению, в отсутствие фрагментов челюстей и черепа трудно сказать, чем питался этот гигант. Он мог поедать рыбу и ракообразных, а возможно, был одним из первых китов, научившихся фильтровать воду, чтобы выловить из нее массу мелкой добычи (как это делают те же синие киты, поедая по несколько тонн пищи в день). Палеонтологи надеются, что вскоре удастся найти новые останки P. colossus и лучше понять его образ жизни, а также историю всей группы китообразных.
Недавно ученые обнаружили окаменелость медузы возрастом 500 миллионов лет. Эволюция медуз оставалась не до конца изученной, но после этой находки все может измениться.
Олеся Маевская