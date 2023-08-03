18:20 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые решили клонировать «березу-мутанта» из Якутии
Крона у дерева настолько густая, что из-за этого у березы не видно ствола.
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Издание «Саха Медиа» передает, что на острове Хатын-Арыы в Хангаласском районе Якутии выросла чудо-береза. Ученые Института биологических проблем криолитозоны СО РАН уже исследовали дерево и назвали его «мутантом».
«В 2021 и 2022 годах мы ездили изучать эту необычную березу. Рано весной, когда снег еще не оттаял, взяли образцы веток и почвы, а летом — семян. Есть предположение, что это — “береза-мутант”», — объяснила ЯСИА старший научный сотрудник отдела ботанических исследований института Айталина Ефимова. По словам ученых, плотная крона дерева обусловлена многократным увеличением ветвления побегов за счет мутации, которая не передается через ДНК или семена.
Эксперт добавила, что в Институте биологии СО РАН сейчас проводятся опыты по клонированию уникального образца, но результатов пока нет. «Необходимо оберегать необычное дерево от чрезмерного посещения туристами, вытаптывания почвы, выламывания ветвей и растаскивания на сувениры», — подчеркнула Ефимова.
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Олеся Маевская