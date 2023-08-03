18:24 (мск), источник: Новости Mail.ru
Исследование: какой тип питания наиболее полезен для здоровья
Но стоит учитывать, что ученые ориентируются на результаты исследований на мышах.
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Фредерик Гашон, адъюнкт-профессор физиологии циркадных ритмов, и Мелтем Вегер, научный сотрудник Института молекулярной биологии университета Квинсленда, дали интервью журналу The Conversation, в котором рассказали, как прием пищи в разное время суток влияет на наш организм. Первым, что повлияло на привычную для охотников и собирателей схему питания, стало развитие современного сельского хозяйства и переход к индустриальному обществу.
Время обеда и ужина было перенесено на более позднее с целью приспособиться к новому графику работы. В настоящее время принято есть несколько раз в день, при этом большая часть калорий потребляется в конце дня. Распространены частые перекусы, разнообразные диеты и интервальное голодание, продолжительность которого может составлять до 15 часов в день.
Наши циркадные часы регулируют многие аспекты нашей физиологии и поведения. Они не только определяют, когда мы спим и бодрствуем, но и дарят нам ощущение голода. Наше тело биологически готово к приему пищи в течение дня. Для переваривания пищи, усвоения питательных веществ и энергетического обмена нам нужно быть активными. При этом работа мешает нашим биологическим процессам и негативно влияет на здоровье: так появляются неустойчивые модели питания и повышается риск метаболических заболеваний.
Например, люди, работающие в вечернее и ночное время или посменно, имеют более высокий риск ожирения, сердечных заболеваний и диабета. Однако исследования в области питания все чаще фокусируются не только на том, «что» мы едим, но и на том, «когда». Чаще всего для нормализации циркадных ритмов используется именно интервальное голодание. Один из самых популярных его видов — прием пищи с ограничением по времени.
Это означает, что еду стоит потреблять с постоянным 8−12-часовым или более коротким интервалом каждый день. Однако большая часть того, что мы знаем об этом методе, получена из исследований на мышах. И многие физиологические аспекты грызунов не похожи на человеческие. Например, мышам нужно есть чаще, чем людям, и даже короткий период голодания оказывает на мышей более значительное физиологическое воздействие.
Один день голодания у мышей приводит к 10% потере массы тела, тогда как людям нужно голодать в течение 14 дней, чтобы добиться аналогичных результатов. Сделать окончательные выводы трудно из-за небольшого размера выборки и индивидуальных различий в метаболизме, различий в дизайне исследования (например, использование разных протоколов с разным временем и продолжительностью ограничений в еде) и несоблюдения участниками их инструкций.
Тем не менее, ограниченное по времени питание дает дополнительные преимущества для здоровья человека — улучшение метаболизма, стабилизация уровня глюкозы и кровяного давления. И даже отвлечение на рабочие задачи не будет «мешать» организму восстанавливаться. Хотя ученым предстоит еще немало исследований на эту тему, данные свидетельствуют о том, что для поддержания здорового веса и общего самочувствия необходимо стремиться к регулярному, питательному потреблению пищи в течение дня, избегая при этом ночных приемов пищи и частых перекусов.
Недавно ученые выяснили, что джанк-фуд изменяет активность мозга и влияет на сон. Даже если рацион сбалансирован по калориям.
Олеся Маевская