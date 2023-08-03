18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 3 августа
Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.
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Путин обсудил переход чиновников на авто российского производства
Все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства.
Польша направит к белорусской границе дополнительные войска
На границу переброшены вертолеты двух бригад.
ЦБ показал логотип цифрового рубля
Он будет использоваться в банковских приложениях.
Производитель Jacobs прекратит продажу кофе в России
К концу года нидерландская JDE Peet’s оставит на российском рынке только локальные бренды напитков.
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Народная артистка РСФСР скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни.