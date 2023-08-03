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18:09 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 3 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

Путин обсудил переход чиновников на авто российского производства
Все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства.

Польша направит к белорусской границе дополнительные войска
На границу переброшены вертолеты двух бригад.

ЦБ показал логотип цифрового рубля
Он будет использоваться в банковских приложениях.

Производитель Jacobs прекратит продажу кофе в России
К концу года нидерландская JDE Peet’s оставит на российском рынке только локальные бренды напитков.

Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Народная артистка РСФСР скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни.

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