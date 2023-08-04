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10:58 (мск), источник: Новости Mail.ru

Тест: что вы знаете о шампанском?

А вы знали, что у шампанского есть свой день рождения? 4 августа 1668 года в аббатстве Отвильер монах-бенедиктинец Пьер Периньон, который заведовал погребом и съестными запасами, параллельно совершенствуясь в виноделии в центре Шампани, провел первую дегустацию напитка, который впоследствии стал одним из известнейших по всему миру. В честь этого события в мире принято отмечать День рождения шампанского. А мы создали тест, основанный на интересных фактах об «имениннике».

Во время загрузки произошла ошибка.

Олеся Маевская

Еще больше интересных и познавательных тестов вы можете пройти тут.

Во время загрузки произошла ошибка.
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