10:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
Тест: что вы знаете о шампанском?
А вы знали, что у шампанского есть свой день рождения? 4 августа 1668 года в аббатстве Отвильер монах-бенедиктинец Пьер Периньон, который заведовал погребом и съестными запасами, параллельно совершенствуясь в виноделии в центре Шампани, провел первую дегустацию напитка, который впоследствии стал одним из известнейших по всему миру. В честь этого события в мире принято отмечать День рождения шампанского. А мы создали тест, основанный на интересных фактах об «имениннике».