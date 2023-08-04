11:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
В КНР детям ограничат время использования телефонов и интернета
Пользоваться смартфонами несовершеннолетним можно будет только два часа в сутки.
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В Китае разработали законопроект, устанавливающий правила безопасного использования смартфонов и интернета несовершеннолетними. Если его одобрят, то детям до 8 лет придется «расставаться» со своими телефонами через 40 минут после разблокировки, от 8 до 15 лет — через час, от 16 до 17 лет — через два часа.
При этом само устройство должно быть настроено так, чтобы каждые полчаса оно уведомляло пользователя об оставшемся времени. Об этом сообщает управление по вопросам киберпространства КНР.
Также ограничения распространяются на интернет — дети не смогут пользоваться им с 22:00 до 06:00. Но тут есть ряд исключений: образовательные приложения, сервисы для защиты личной безопасности и вызова экстренных служб, а также программы, сертифицированные как инструмент умственного и физического развития.
Цель таких нововведений — не дать детям проводить слишком много времени в телефонах и интернете, чтобы несовершеннолетние не стали зависимы от смартфонов. Возможно, об ограничении использования смартфонов действительно стоит задуматься, так как недавно эксперты рассказали, чем опасна зависимость от гаджетов и почему она не лучше алкоголизма.
Анна Морозова