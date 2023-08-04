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12:35 (мск), источник: Новости Mail.ru

Американский фермер подарил своей жене 1,2 миллиона подсолнухов

Такой необычный сюрприз он преподнес супруге к 50-й годовщине свадьбы.

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Необычный подарок фермера Ли Уилсона из американского штата Канзас стал полной неожиданностью для его жены Рене. А все дело в том, что мужчина решил подарить ей на 50-ю годовщину свадьбы не просто букет, а целое поле цветов. Так мужчина хотел показать свою привязанность к супруге, пишет Mirror.

На протяжении всего мая Ли засаживал огромное поле подсолнухами: вышло примерно по 1,5 тысячи семян на каждые полгектара. Мужчина говорит, что не справился бы без своего сына, так как ему было важно, чтобы Рене не узнала о подарке раньше времени.

Несмотря на то, что годовщину супруги будут отмечать только 10 августа, фермер уже преподнес жене подарок, поскольку рассчитать цветение к нужной дате было сложно. «Это заставило меня почувствовать себя особенной. Не могло быть более прекрасного подарка на годовщину, чем поле подсолнухов», — сказала Рене, когда увидела сюрприз.

В живописное место уже начали съезжаться туристы, чтобы сфотографировать гигантское поле подсолнухов. За недолгое время снимки разлетелись по интернету и стали примером самого романтического подарка.

Недавно ученые выяснили, как подсолнухи помогают пчелам и как они действуют на организм насекомых.

Анна Морозова

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