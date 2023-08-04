14:40 (мск), источник: РБК Life
В Мексике нашли уникальное яйцо фламинго возрастом 8000 лет
Несмотря на возраст, оно сохранилось «в исключительном состоянии».
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Окаменелое яйцо фламинго возрастом от 8 до 12 тыс. лет обнаружили специалисты Мексиканского национального института антропологии и истории. Яйцо нашли во время раскопок на месте строительства международного аэропорта в муниципалитете Санта-Люсия штата Мехико. Об этом сообщается на сайте института.
Яйцо продолговатой формы находилось на глубине 31 см в глинистом слое почвы. Его длина составляет 93,491 мм, а ширина — 55,791 мм. Несмотря на возраст, яйцо сохранилось «в исключительном состоянии». Ученые отметили, что это первое в своем роде открытие фламинго семейства Phoenicopteridae в континентальной Америке и второе — во всем мире.
По мнению исследователей, нахождение яйца указывает на то, что несколько тысяч лет назад на этом месте было мелководное озеро и что фламинго когда-то жили в Центральной Мексике.
«Присутствие ископаемых фламинго в континентальных палеоозерах Северной Америки кажется примечательным, поскольку современный вид фламинго распространен в Южной Америке, Карибском бассейне и на полуострове Юкатан, а в Соединенных Штатах он встречается во Флориде и на северном побережье Мексиканского залива», — отметили ученые.