Минцифры объяснило появление на «Госуслугах» данных о месте проживания

Минцифры прокомментировало сообщение Forbes о том, что «Госуслуги» стали указывать в профиле пользователей данные об их фактическом месте проживания, которые они сами не вносили.
В ведомстве отметили, что раздел о фактическом месте жительства — один из стандартных разделов на «Госуслугах» и существует с момента запуска портала. Данные в нем отображаются, если пользователь заполнил их самостоятельно, подчеркнуло ведомство.
При этом есть ряд услуг, для получения которых при отправке заявления через портал необходимо указывать место фактического проживания, добавило Минцифры. В качестве примера министерство привело процедуру оформления паспорта, который можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания, и от этого может зависеть срок оказания услуги. В этом случае информация, указанная в форме, подтянется в личный кабинет, и портал предупреждает об этом заранее, отметили в Минцифры.
В качестве доказательства ведомство выложило скриншот, из которого следует, что при указании пользователем нового адреса фактического проживания при оформлении заявления на получение услуги его предупреждают: «Адрес будет сохранен в личном кабинете автоматически. В будущих заявлениях не придется вводить его заново».
В Минцифры подчеркнули, что данные о фактическом месте проживания на «Госуслугах» всегда можно исправить или удалить. Для этого нужно зайти в раздел «Адреса».
Ранее в распоряжении Forbes оказался план-график создания витрин данных Национальной системы управления данными (НСУД). В нем указано, что со второго квартала 2023 года МВД передает «Госуслугам» в том числе информацию о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания.
На портале «Госуслуг» уже появилась графа «фактическое место жительства», сообщили Telegram-каналы «66.ru» и «На связи | Служба техподдержки». Forbes убедился, что эта графа в профиле аккаунта на «Госуслугах» в разделе «Документы и данные» заполняется автоматически (корреспондент Forbes обнаружил там информацию о месте своего проживания, хотя не оставлял ее на портале). Также эту графу можно заполнить вручную «для корректной работы портала».