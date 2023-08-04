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16:24 (мск), источник: Forbes

Минцифры объяснило появление на «Госуслугах» данных о месте проживания

Минцифры разъяснило информацию о появлении на «Госуслугах» данных о фактическом месте проживания пользователей. Ведомство заявило, что пользователей предупреждают о том, что эти данные подтягиваются в личный кабинет автоматически, и позднее они могут самостоятельно их удалить.

Источник: Агентство «Москва»

Минцифры прокомментировало сообщение Forbes о том, что «Госуслуги» стали указывать в профиле пользователей данные об их фактическом месте проживания, которые они сами не вносили.

В ведомстве отметили, что раздел о фактическом месте жительства — один из стандартных разделов на «Госуслугах» и существует с момента запуска портала. Данные в нем отображаются, если пользователь заполнил их самостоятельно, подчеркнуло ведомство.

При этом есть ряд услуг, для получения которых при отправке заявления через портал необходимо указывать место фактического проживания, добавило Минцифры. В качестве примера министерство привело процедуру оформления паспорта, который можно получить по месту регистрации или по месту фактического проживания, и от этого может зависеть срок оказания услуги. В этом случае информация, указанная в форме, подтянется в личный кабинет, и портал предупреждает об этом заранее, отметили в Минцифры.

В качестве доказательства ведомство выложило скриншот, из которого следует, что при указании пользователем нового адреса фактического проживания при оформлении заявления на получение услуги его предупреждают: «Адрес будет сохранен в личном кабинете автоматически. В будущих заявлениях не придется вводить его заново».

В Минцифры подчеркнули, что данные о фактическом месте проживания на «Госуслугах» всегда можно исправить или удалить. Для этого нужно зайти в раздел «Адреса».

Ранее в распоряжении Forbes оказался план-график создания витрин данных Национальной системы управления данными (НСУД). В нем указано, что со второго квартала 2023 года МВД передает «Госуслугам» в том числе информацию о регистрации граждан по месту жительства и месту пребывания.

На портале «Госуслуг» уже появилась графа «фактическое место жительства», сообщили Telegram-каналы «66.ru» и «На связи | Служба техподдержки». Forbes убедился, что эта графа в профиле аккаунта на «Госуслугах» в разделе «Документы и данные» заполняется автоматически (корреспондент Forbes обнаружил там информацию о месте своего проживания, хотя не оставлял ее на портале). Также эту графу можно заполнить вручную «для корректной работы портала».

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