14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru
Обнимающиеся на берегу реки медвежата попали на видео
Это дети известной жительницы американского заповедника, самки 026.
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В профиле пользователя Reddit по имени SinjiOnO появилось милое видео с двумя медвежатами. По словам автора, малыши — брат и сестра.
На кадрах один косолапый обнимает другого. Вероятнее всего, так они пытаются обезопасить друг друга от падения в бурное течение реки.
Любознательные комментаторы уточнили, что видео было снято у водопада Брукс в Национальном парке Катмай (США). Речная вода иногда слишком холодная для медвежат, поэтому они наблюдали за мамой-охотницей, сидя на берегу.
Недавно в Калифорнии сняли на видео медведя, спасающегося от жары в бассейне. Животное поймали и передали ветеринарам.
Олеся Маевская