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14:33 (мск), источник: Новости Mail.ru

Обнимающиеся на берегу реки медвежата попали на видео

Это дети известной жительницы американского заповедника, самки 026.

Во время загрузки произошла ошибка.

​​​​​​В профиле пользователя Reddit по имени SinjiOnO появилось милое видео с двумя медвежатами. По словам автора, малыши — брат и сестра.

На кадрах один косолапый обнимает другого. Вероятнее всего, так они пытаются обезопасить друг друга от падения в бурное течение реки.

Любознательные комментаторы уточнили, что видео было снято у водопада Брукс в Национальном парке Катмай (США). Речная вода иногда слишком холодная для медвежат, поэтому они наблюдали за мамой-охотницей, сидя на берегу.

Недавно в Калифорнии сняли на видео медведя, спасающегося от жары в бассейне. Животное поймали и передали ветеринарам.

Олеся Маевская

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