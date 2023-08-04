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15:24 (мск), источник: Новости Mail.ru

Исследование: воздействие свинца в детстве влияет на склонность к преступлениям

Даже если взаимодействие произошло до момента рождения.

Источник: Freepik

Ученые из Университета Джорджа Вашингтона опубликовали в журнале PLOS Global Public Health исследование о негативном воздействии свинца на детей. В частности природный токсичный металл увеличивает склонность несовершеннолетних к совершению преступлений в зрелом возрасте.

Постоянное воздействие свинца провоцирует нарушения работы почек, сердечно-сосудистой и репродуктивной систем, приводит к дисфункции иммунной системы и задержке роста, снижению когнитивных функций и способности к обучению, ухудшению памяти. Особенно в раннем возрасте все это может обернуться необратимыми неврологическими последствиями.

По данным Всемирной организации здравоохранения, большая часть потребления свинца приходится на производство свинцово-кислых батарей для моторного транспорта, также его применяют на производстве боеприпасов, пигментов, красок, керамической глазури, ювелирных изделий, игрушек и многого другого. Он может присутствовать и в питьевой воде, если она поступает по свинцовым трубам.

Авторы статьи провели мета-анализ 13 рецензируемых исследований, опубликованных до августа 2022 года. В них описывались результаты преступлений, правонарушений, насилия или агрессии и данные об уровне свинца в крови, костях и дентине участников правонарушений, в том числе детей до шести лет, от шести до 11 лет, а также подростков.

Анализ показал, что воздействие свинца в утробе матери либо в детстве в первую очередь коррелирует с вероятностью попасть под арест, быть осужденным и лишиться свободы в будущем. Авторы семи исследований выявили тесную связь между воздействием этого металла и преступным или агрессивным поведением.

Ученые призывают власти помочь предотвратить контактирование детей со свинцом и его производными, чтобы «создать более безопасное общество для всех». «Дети не поглощают и не метаболизируют свинец так, как взрослые, и более восприимчивы к его негативным последствиям из-за гиперпроницаемого гематоэнцефалического барьера и быстроразвивающегося организма», — подытожили авторы работы.

Недавние исследования показали, как микропластик влияет на организм. Любители морепродуктов могут потреблять до 11 тысяч пластиковых частиц в год.

Олеся Маевская

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