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14:56 (мск), источник: Новости Mail.ru

Наглая нерпа забралась на сап-борд к жителю Магадана

От неожиданность мужчина чуть не потерял равновесие и чудом не свалился в воду.

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Самую дружелюбную и любопытную нерпу встретил житель Магадана Андрей, когда приехал поплавать в бухту Нагаева у парка «Маяк». Видео поделился в Telegram-канале губернатор Магаданской области Сергей Носов.

Мужчина заметил вдалеке торчащую голову нерпы, когда вышел на воду. Животное смотрело прямо на него и после недолгого наблюдения начало медленно приближаться к его сапу. Когда они оказались буквально в нескольких сантиметрах друг от друга, Андрей хотел осторожно проплыть мимо, однако тюлень нарушил его планы.

Нерпа внезапно вынырнула из воды и запрыгнула на доску. От неожиданности мужчина чуть не свалился в воду. Андрей всё же сумел удержать равновесие, а вот тюленю не удалось удержать баланс. Через несколько секунд он вновь оказался в воде и уплыл подальше от сап-борда.

Такие случаи бывают раз в жизни, и то, если повезет. Обычно тюлени наблюдают за людьми издалека и никогда не подплывают ближе, чем на метр. Директор парка «Маяк» отметил, что чаще всего в бухте можно встретить косаток, но в основном только чаек, поэтому встреча с нерпой — это большая редкость.

Не менее необычное зрелище наблюдала семья из Массачусетса. Американцам удалось запечатлеть на видео, как три горбатых кита выпрыгнули из воды в унисон.

Анна Морозова

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