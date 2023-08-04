17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru
Компания в Венгрии случайно выплатила сотруднику 367 зарплат
Он отказался возвращать деньги.
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Неназванный мужчина в венгерском городе Капошвар случайно получил от работодателя сумму, превышающую его оклад в 367 раз. За все время работы он должен был получить 92 549 форинтов (около 25 тысяч рублей), но из-за бухгалтерской ошибки счастливчику прислали 92 549 евро (около 9,7 миллиона рублей).
Иронично, что герой истории не прошел испытательный срок и был уволен. Когда компания попросила вернуть деньги, мужчина отказался, пишет OddityCentral.
Он аргументировал это тем, что у него больше нет доступа к счету в австрийском банке, поэтому он не может перевести деньги обратно. В ходе полицейского расследования выяснилось, что мужчина снял примерно 15,5 тысячи евро (около 1,6 миллиона рублей) наличными со своего австрийского счета в банкомате на юге Венгрии и перевел эти деньги на другой банковский счет.
С помощью окружной прокуратуры Капошвара компании удалось заморозить счет экс-сотрудника и организовать перевод денег обратно. По последним данным, работодатель смог вернуть около 72 тысяч евро, но надеется в конечном итоге получить всю сумму. Мужчине же грозит крупный штраф.
Недавно работник из Чили бесследно исчез после того, как случайно получил 286 зарплат. Перед этим он успел уволиться.
Олеся Маевская