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17:41 (мск), источник: Новости Mail.ru

Компания в Венгрии случайно выплатила сотруднику 367 зарплат

Он отказался возвращать деньги.

Источник: Freepik

Неназванный мужчина в венгерском городе Капошвар случайно получил от работодателя сумму, превышающую его оклад в 367 раз. За все время работы он должен был получить 92 549 форинтов (около 25 тысяч рублей), но из-за бухгалтерской ошибки счастливчику прислали 92 549 евро (около 9,7 миллиона рублей).

Иронично, что герой истории не прошел испытательный срок и был уволен. Когда компания попросила вернуть деньги, мужчина отказался, пишет OddityCentral.

Он аргументировал это тем, что у него больше нет доступа к счету в австрийском банке, поэтому он не может перевести деньги обратно. В ходе полицейского расследования выяснилось, что мужчина снял примерно 15,5 тысячи евро (около 1,6 миллиона рублей) наличными со своего австрийского счета в банкомате на юге Венгрии и перевел эти деньги на другой банковский счет.

С помощью окружной прокуратуры Капошвара компании удалось заморозить счет экс-сотрудника и организовать перевод денег обратно. По последним данным, работодатель смог вернуть около 72 тысяч евро, но надеется в конечном итоге получить всю сумму. Мужчине же грозит крупный штраф.

Недавно работник из Чили бесследно исчез после того, как случайно получил 286 зарплат. Перед этим он успел уволиться.

Олеся Маевская

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