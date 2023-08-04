17:58 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Самаре создали модель системы для предотвращения авиакатастроф
Студент Самарского университета имени Королева разрабатывает лазерную «сигнализацию», которая реагирует на воду в авиатопливе.
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Студент Естественнонаучного института Самарского университета имени Королева Андрей Пономарев представил разработку, которой нет аналогов в России и которая поможет решить задачу импортозамещения подобных систем. Установка будет сигнализировать о воде в топливе. Пресс-служба вуза сообщает, что таким образом возможно предотвратить авиакатастрофы, связанные с образованием льда в топливных баках во время полета.
«При заправке авиатехники в аэропортах необходим тщательный мониторинг наличия капель воды в топливе. Некоторое количество воды попадает в керосин прямо из окружающей атмосферы, также в топливо может попасть конденсат со стенок топливного резервуара. Во время полета, когда температура за бортом ниже нуля, в керосине из капелек воды могут образовываться кристаллы льда, что приводит к возникновению ледяных “засоров” в системе топливоподачи. Это чревато перебоями в работе двигателей и может стать причиной авиакатастрофы», — рассказал автор проекта.
Устройство будет высокочувствительным и сможет определять воду в концентрации одной массовой доли на миллион, а это примерно пятая часть чайной ложки на тонну керосина. Система будет внутри топливопровода диодным лазером просвечивать топливо: в случае, если на его пути попадется капелька воды, луч рассеется и изменится интенсивность сигнала, который поступает на отражающую поверхность — приемный фотодиод. Это позволит определить уровень жидкости в горючем веществе и, при его повышенном объеме, остановить подачу топлива.
Как сообщает Самарский университет, в настоящее время собрана лабораторная экспериментальная установка, на которой проводится комплекс исследований. Проект реализуют в течение двух лет.
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Анна Морозова