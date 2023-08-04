Главные новости недели

18:06 (мск), источник: Новости Mail.ru
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Путин подписал закон о повышении призывного возраста
С 1 января 2024 года призывной возраст повысится до 30 лет.
В России заработал закон о цифровом рубле
Но в широкое обращение он пока не попадет, ЦБ намерен запустить лишь тестирование цифрорубля на реальных клиентах банков.
Кремль подтвердил подготовку возможной встречи Путина и Эрдогана
В канцелярии Эрдогана говорили, что российский президент согласился приехать в Турцию.
Россия включила Норвегию в список недружественных стран
Правительство России обновило список иностранных государств, совершающих недружественные действия, направленные против российских дипломатических и консульских представительств за рубежом.
Трампу грозит более 560 лет тюремного заключения
Федеральное большое жюри в Вашингтоне поддержало выдвижение обвинений Дональду Трампу в связи с беспорядками в конгрессе США в январе 2021 года.
Путин обсудил переход чиновников на авто российского производства
Все российские чиновники должны ездить на автомобилях отечественного производства.
Суд приговорил Навального к 19 годам по делу об экстремизме
Мосгорсуд приговорил Алексея Навального к 19 годам колонии особого режима по делу о создании экстремистского сообщества.
Умерла актриса Ирина Мирошниченко
Народная артистка РСФСР скончалась на 82-м году жизни после продолжительной болезни.