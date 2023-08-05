03:19 (мск), источник: ТАСС
Умер первый президент Якутии Михаил Николаев
Ему было 85 лет.
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ТАСС, 5 августа. Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.
«Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева. До последнего дня он жил интересами людей», — написал глава региона.
Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в селе Октемцы Орджоникидзевского района Якутской АССР. Был президентом Якутии с января 1992 по январь 2002 года.