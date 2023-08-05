Как в разных странах переживают температурные рекорды: фото Люди купаются в фонтанах, обливаются водой и принимают холодную ванну прямо на улице.
Фоторепортажи
10Европа переживает аномальную жару
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
03:19 (мск), источник: ТАСС

Умер первый президент Якутии Михаил Николаев

Ему было 85 лет.

Источник: РИА "Новости"

ТАСС, 5 августа. Первый президент Республики Саха (Якутия) Михаил Николаев умер на 86-м году жизни. Об этом сообщил в Telegram-канале глава региона Айсен Николаев.

«Перестало биться сердце первого президента Республики Саха (Якутия), великого человека, глубокоуважаемого Михаила Ефимовича Николаева. До последнего дня он жил интересами людей», — написал глава региона.

Михаил Николаев родился 13 ноября 1937 года в селе Октемцы Орджоникидзевского района Якутской АССР. Был президентом Якутии с января 1992 по январь 2002 года.

Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Этот космодром станет безальтернативным вариантом для старта российских межпланетных миссий
"Награда уплыла из-под носа этой группы астрономов просто потому, что им не хватило смелости опубликовать столь странный результат"
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта