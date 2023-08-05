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04:44 (мск), источник: © РИА Новости

Нетребко подала в суд на оперу в США за отмененные выступления

МОСКВА, 5 авг — РИА Новости. Российская оперная певица Анна Нетребко подала в суд на «Метрополитен-оперу» в Нью-Йорке и её генерального менеджера Питера Гелба и потребовала выплатить компенсацию в размере 360 тысяч долларов за отмененные выступления, сообщает газета Washington Post.

Источник: © РИА Новости

Как отмечает издание, иск был подан в суд Южного округа Нью-Йорка в пятницу.

«В иске… содержатся обвинения в дискриминации по национальному признаку, нарушении контракта и клевете. Нетребко требует возмещения ущерба в размере не менее 360 000 долларов США, ссылаясь на потерю гонораров за выступления и репетиции», — говорится в сообщении газеты.

Представители Нетребко заявили изданию, что «Метрополитен-опера» использовала оперную певицу «в качестве козла отпущения в своей кампании по дистанцированию от России и поддержке Украины».

По данным газеты, «Метрополитен-опера» опубликовала заявление, в котором утверждается, что иск Нетребко «не имеет под собой никаких оснований».

В марте газета New York Times сообщала, что суд постановил, что «Метрополитен-опера» в Нью-Йорке должна выплатить российской оперной певице Анне Нетребко более 200 тысяч долларов в качестве компенсации за выступления, которые были отменены в 2022 году.

В начале марта прошлого года Нью-Йоркская «Метрополитен-опера» заявила, что Нетребко не будет участвовать в предстоящих постановках, поскольку не выполнила требование отказаться от публичной поддержки президента РФ Владимира Путина на фоне событий на Украине. По той же причине с ней разорвала отношения Баварская государственная опера. После этого представитель Нетребко сообщил, что певица решила взять паузу в концертной деятельности. Позднее Нетребко в социальных сетях заявила, что возобновит выступления.

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