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15:59 (мск), источник: ТАСС

Разгромивший колонну ВСУ на запорожском направлении экипаж танка получит звезды Героев РФ

МОСКВА, 5 августа. /ТАСС/. Экипаж танка «Алеша», разгромивший колонну бронетехники Вооруженных сил Украины (ВСУ) на запорожском направлении, представлен к званию Героев России, сообщили журналистам в Минобороны РФ.

Спецоперация на Украине
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«Военнослужащие танкового экипажа “Алеша”, отразившего атаку превосходящих сил противника на запорожском направлении, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу представлены к присвоению звания Героев Российской Федерации», — сказали в ведомстве.

Экипаж танка «Алеша» в ходе боя на запорожском направлении уничтожил два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в МО РФ.

«В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом», — сказали в ведомстве.

Там также отметили, что после уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать российские мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.

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