Разгромивший колонну ВСУ на запорожском направлении экипаж танка получит звезды Героев РФ

«Военнослужащие танкового экипажа “Алеша”, отразившего атаку превосходящих сил противника на запорожском направлении, министром обороны Российской Федерации генералом армии Сергеем Шойгу представлены к присвоению звания Героев Российской Федерации», — сказали в ведомстве.
Экипаж танка «Алеша» в ходе боя на запорожском направлении уничтожил два украинских танка Т-72Б, бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro с десантом, сообщили в МО РФ.
«В первые минуты боя метким огнем наводчик-оператор Алексей Неустроев уничтожил оба танка Т-72Б противника. В следующие 30 минут были уничтожены один бронетранспортер М113 и пять бронетранспортеров MaxxPro американского производства вместе с десантом», — сказали в ведомстве.
Там также отметили, что после уничтожения последней боевой машины противника экипаж танка около 40 минут продолжал прикрывать российские мотострелковые подразделения, разворачивающиеся в боевые порядки.