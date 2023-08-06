Уилл Смит рассказал, почему не хотел играть в «Людях в чёрном»

Смит объяснил, что перед тем, как получить предложение сняться в картине, он завершил работу над фильмом «День независимости» под режиссурой Роланда Эммериха. В дальнейшем он не хотел участвовать в проектах, связанных с инопланетянами, однако режиссёру Стивену Спилбергу удалось его переубедить.
Дело в том, что Спилберг хотел на роль именно Смита и поэтому послал за ним вертолёт, доставивший актёра из Нью-Йорка в резиденцию режиссёра. Там будущую звезду «Людей в чёрном» угостили холодным лимонадом и долго рассказывали о проекте. В результате Смит осознал, что не может отказаться от роли агента Джея в фильме, который впоследствии стал культовым.
Ранее Лайф писал, что режиссёру нашумевшего фильма «Барби» Грете Гервиг 4 августа исполнилось 40 лет и коллеги решили поздравить её необычным способом — флешмобом. Актёры приключенческой комедии пришли в спортзал и повторили номер Кена — одного из главных героев картины. Судя по опубликованным в соцсетях видео, именинница была безумно рада и удивлена, увидев такой перформанс.