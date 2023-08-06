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02:28 (мск), источник: Life.ru

Уилл Смит рассказал, почему не хотел играть в «Людях в чёрном»

Американский актёр Уилл Смит изначально отказывался от роли в фильме «Люди в чёрном», но передумал благодаря кинорежиссёру Стивену Спилбергу. Об этом он сам рассказал в интервью для шоу Hart to Heart.

Источник: AFP 2023

Смит объяснил, что перед тем, как получить предложение сняться в картине, он завершил работу над фильмом «День независимости» под режиссурой Роланда Эммериха. В дальнейшем он не хотел участвовать в проектах, связанных с инопланетянами, однако режиссёру Стивену Спилбергу удалось его переубедить.

Дело в том, что Спилберг хотел на роль именно Смита и поэтому послал за ним вертолёт, доставивший актёра из Нью-Йорка в резиденцию режиссёра. Там будущую звезду «Людей в чёрном» угостили холодным лимонадом и долго рассказывали о проекте. В результате Смит осознал, что не может отказаться от роли агента Джея в фильме, который впоследствии стал культовым.

Ранее Лайф писал, что режиссёру нашумевшего фильма «Барби» Грете Гервиг 4 августа исполнилось 40 лет и коллеги решили поздравить её необычным способом — флешмобом. Актёры приключенческой комедии пришли в спортзал и повторили номер Кена — одного из главных героев картины. Судя по опубликованным в соцсетях видео, именинница была безумно рада и удивлена, увидев такой перформанс.

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