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15:02 (мск), источник: РБК Life

Древнеримские гладиаторы оказались вегетарианцами. Чем они питались

О рационе бойцов стало известно благодаря их останкам.

Ученые из Венского медицинского университета в Австрии и Бернского университета в Швейцарии исследовали питание древнеримских гладиаторов и пришли к выводу, что оно было близким к вегетарианскому. Об этом сообщает Arkeonews.

Ученые исследовали останки бойцов, найденные на кладбище гладиаторов в античном городе Эфес. В то время Эфес был столицей римской провинции Азия, где проживало более 200 тыс. человек.

Исследование останков показало, что в рационе гладиаторов практически отсутствовало мясо, зато было много зерновых и бобовых. В качестве тонизирующего напитка они также употребляли растворенную в воде золу от растений.

Римский писатель Плиний, в свою очередь, называл гладиаторов «едоками ячменя» (hordearii), что неслучайно. Римляне верили, что употребление ячменя, а также бобов, овса и сухофруктов поможет укрепить тело, поэтому ели их в большом количестве.

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