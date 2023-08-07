Минздрав исключил дополнительные ограничения по прохождению УЗИ

«Никаких дополнительных ограничений и требований за более чем 2,5 года действия правил [проведения ультразвуковых исследований] не вводилось, как не будет их и с вынесением решения Верховным судом», — говорится в сообщении.
Ранее сегодня Верховный суд России признал законным отказ в проведении УЗИ без назначения врача. Судебная коллегия пояснила, что такая процедура должна проводиться по назначению врача или акушерки. При этом направление должно быть оформлено должным образом. Пациент может самостоятельно выбрать медицинскую организацию для прохождения УЗИ, говорится в определении суда.
Верховный суд рассматривал иск женщины, которая обратилась в частную клинику для прохождения УЗИ. При этом врач в государственной поликлинике дал рекомендацию пройти исследование, однако рекомендация не была оформлена как направление в конкретную медицинскую организацию. В частной клинике пациентке отказали в проведении УЗИ без предварительной консультации с их медиком.