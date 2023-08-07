15:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Поглаживание собак может усилить иммунитет человека
Даже если питомец не ваш.
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Взаимодействие с животными полезно для психического и физического здоровья человека. Согласно результатам множества исследований, уровень гормона стресса — кортизола — падает у людей уже после 5−20 минут общения с собаками, даже если это не их домашние животные.
«Кроме того, мы наблюдаем увеличение уровня окситоцина — гормона хорошего самочувствия», — добавляет профессор психиатрии и директор Центра взаимодействия человека и животных в Университете Содружества Вирджинии Нэнси Джи. При этом взаимодействие выгодно для обеих сторон: «гормон счастья» увеличивается и у животных, сообщает NPR.
«Домашние животные — не панацея, — отмечает Джи. — Они не являются решением проблем для всех. Но для людей, которые хорошо переносят встречу с животными, такой вид терапии действительно может принести плоды». Несмотря на то, что существует множество исследований, доказывающих пользу взаимодействия с собаками, ученая признает, что некоторые доказательства неоднозначны: методологии, как и добровольцы, специфичны, и кому-то помогает общение с домашними животными, а другим — со скотом (например, с лошадьми).
По словам Джи, есть доказательства того, что короткие приступы щенячьей любви улучшают мозговую деятельность. Профессор участвовала в контролируемом исследовании британских школьников возрастом 8−9 лет. Она и ее коллеги обнаружили, что дети, которые два раза в неделю немного общались с собаками в классе, испытывали меньше стресса и улучшали свои когнитивные функции. Более того, эффект надолго сохранялся и без дополнительного взаимодействия с животными.
Меган Мюллер, адъюнкт-профессор Школы ветеринарной медицины Каммингса в Университете Тафтса, добавила, что собаки побуждают нас познавать мир и осознавать себя в настоящем. «Животные, и в особенности собаки, живут текущим моментом. Они воспринимают окружающую среду с удивлением и трепетом, не вспоминая о том, что случилось с ними ранее или что будет дальше», — сказала ученая.
Мюллер, чьи исследования сосредоточены на психологии отношений человека и животных, также рассказала, что есть доказательства того, что акт фактического прикосновения к собаке может быть важной частью успокаивающего эффекта. Например, одно исследование, проведенное в Канаде, показало, что студенты отмечают снижение уровня стресса и чувства тоски по дому после непродолжительного общения с собаками. В настоящее время адъюнкт-профессор проводит исследование, которое дает аналогичные результаты.
Недавно 200 собак осчастливили жителя Калифорнии в его 100-летний юбилей. Они стали гостями на празднике в честь дня рождения долгожителя.
Олеся Маевская