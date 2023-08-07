15:51 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Минздраве объяснили, как съеденные овощи влияют на запах пота
Потоотделение может говорить и о болезнях.
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Процесс потоотделения вполне естественен для человека: так организм защищается от перегрева, из него выводятся токсины и тяжелые металлы, а состояние кожи улучшается. Однако пот важно смывать, чтобы не появились высыпания и неприятный запах, который зависит от количества бактерий.
Это на своей странице ВКонтакте подчеркнул глава Минздрава Карелии Михаил Охлопков. По его словам, неприятный запах пота — но это не про отсутствие гигиены. Так, он может появиться после употребления в пищу некоторых овощей, например, брокколи, цветной капусты, чеснока и лука. В таких случаях пот приобретает запах серы, а при переваривании свеклы, сои и шпината — рыбы.
Обильное потоотделение со всеми «ароматными» последствиями вызывают кофе и алкоголь. Существует даже понятие «похмельного» пота — организм покидают продукты распада алкоголя.
Неприятный запах также может означать наличие у человека серьезных заболеваний. Так, если вы почувствовали «аромат» ацетона или груши, это может говорить о возможном сахарном диабете, если аммиака — о патологии почек. Уксусный кислый запах сигнализирует о туберкулезе или недостатке витамина D, а хлор и сера указывают на проблемы с желудком или печенью.
Министр при изменении запаха пота советует обратиться к врачу, прежде чем бежать в магазин за новым дезодорантом.
Чтобы не появилось подобных и других серьезных проблем со здоровьем, следует обратиться к исследованию, в котором ученые рассказали о типе питания, наиболее благотворно влияющем на организм человека.
Анна Морозова