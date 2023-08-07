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Спецоперация на Украине
16:16 (мск), источник: РИА Новости

Гармаш поблагодарил со сцены защитников Родины

Гармаш в Севастополе обратился к зрителям со словами благодарности за защиту Родины.

Источник: РИА "Новости"

СЕВАСТОПОЛЬ, 7 авг — РИА Новости. Народный артист России Сергей Гармаш перед началом спектакля в Севастополе обратился к зрителям, среди которых есть семьи участников спецоперации и ветераны флота, со словами благодарности за защиту Родины.

Сергей Гармаш в понедельник представляет литературно-музыкальную программу «И жизнь, и слезы, и любовь» в Севастопольском академическом русском драматическом театре имени Луначарского.

«А сегодня у нас смешанный коллектив — трое из Донецкой и один исполнитель из Луганской филармонии. Засим мы хотим поприветствовать вас на этой священной земле, спасибо, что вы к нам пришли. И вообще вам и низкий поклон нашим защитникам», — сказал Гармаш перед началом спектакля.

В программе в его исполнении прозвучат рассказы Константина Паустовского «Телеграмма» и Александра Куприна «Гамбринус» в музыкальном сопровождении струнного квартета. Жизнь Куприна и Паустовского тесно связана с Севастополем. Спектакль уже был сыгран в Луганске, в поселке Мангуш ДНР и в Москве.

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