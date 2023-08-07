18:00 (мск), источник: Вокруг Света
На дне Средиземного моря у берегов Израиля нашли 2500-летний мраморный диск
Таких предметов известно всего четыре.
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Израильский спасатель Давид Шалом, ныряя недалеко от пляжа Пальмахим, к югу от Тель-Авива, нашел на дне Средиземного моря мраморный диск, датируемый
Как объяснил директор отделения морской археологии Управления древностей Израиля Яаков Шарвит, о том, что морские военные и торговые суда украшали подобными дисками, археологи узнали из изображений на керамике, мозаиках, монетах и из исторических источников. По его словам, мраморные диски, раскрашенные так, чтобы напоминать глаза, появляются на носах кораблей примерно начиная с V века до нашей эры. «Они служили для защиты от сглаза и зависти, помогали древним морякам пролагать путь по волнам, как пара глаз, они смотрели вперед и предупреждали об опасности», — рассказал Шарвит.
Диск диаметром 20 сантиметров — плоский с одной стороны и выпуклый с другой. В центре диска есть отверстие, через которое продевали свинцовый или бронзовый штырь, крепивший предмет к деревянному корпусу судна. Вокруг центрального отверстия сохранились следы краски, с помощью которой на диске были нарисованы концентрические круги.
Хотя такие диски были очень распространены, находят их редко.
Как рассказал Шарвит, место, где был найден последний диск, — археологический памятник Явне-Ям, — из-за удобного, защищающего от ветров рельефа берега, широко использовалось в качестве якорной стоянки с середины бронзового века и вплоть до Средневековья. Начиная с 1980-х годов морские археологи сделали в Явне-Ям множество ценных находок — обломки затонувших кораблей, древние якоря, рыболовное снаряжение, амфоры, керамика, утварь, украшения, относящиеся к концу бронзового века, персидскому, эллинистическому, римскому и византийскому периодам.