17:18 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ученые нашли причину таинственного магнетизма метеоритов
Все дело в их ядрах.
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Одна из поразительных особенностей железных метеоритов заключается в том, что они часто обладают магнитными свойствами. Следы магнитного поля хранят информацию о происхождении небесных тел, потому астрономы не рекомендуют охотникам за метеоритами использовать при их поиске магниты — дело в том, что они «стирают историю» внеземных камней.
Подобные метеориты образуются в присутствии магнитного поля. Зерна железа внутри камня выравниваются вдоль внешнего магнитного поля, что придает ему собственный магнетизм. Однако не все небесные тела образуются в сильном магнитном поле. Железные метеориты обычно классифицируют по химическому составу, например по соотношению никеля и железа.
Известно, что один тип, известный как IVA, представляет собой фрагменты более мелких астероидов. Эти инертные каменные тела не имеют сильных магнитных полей, поэтому метеориты IVA не должны быть магнитными, однако часто это не так. Universe Today пишет, что новое исследование сотрудников Йельского университета показало, как такое возможно.
Небольшие астероиды образуются в ходе так называемого метода кучи щебня — когда небольшие куски богатой железом горной породы со временем собираются воедино, образуя астероид. Чтобы тело генерировало сильное магнитное поле, нужно жидкое железо для создания динамо-эффекта, а поскольку маленькие астероиды этого не испытывают, у них не может быть магнитных полей.
Также эти небесные тела подвержены столкновениям с течением времени. Именно они откалывают фрагменты астероида, которые становятся метеоритами, стремящимися к Земле. Но авторы исследования сообщают, что удары могут создавать магнитное динамо внутри астероида. Если сталкивающееся тело недостаточно велико, чтобы разрушить астероид, но достаточно велико, чтобы расплавить слой материала у поверхности, тогда может произойти следующее.
Внутреннее холодное ядро щебня, окруженное расплавленным слоем, нагревается. Более легкие элементы испаряются из него и мигрируют к поверхности, создавая конвекцию железа. Она в свою очередь создает магнитное поле, которое отпечатывается на частях астероида. Позднее столкновение создает магнитные осколки, некоторые из которых достигают Земли.
Таким образом, магнетизм метеоритов IVA возникает не из-за первоначального образования их родительского астероида, а скорее из-за более поздних столкновений, затрагивающих ядро. Зная это, исследователи могут лучше понять историю нашей Солнечной системы и то, как такие вещи, как дрейф планет, вызывают частые столкновения с астероидами.
Недавно ученые пропустили сближение с Землей крупного астероида. Его диаметр оказался больше, чем у разрушительного метеорита «Челябинск».
Олеся Маевская