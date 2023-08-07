18:23 (мск), источник: Новости Mail.ru
Биологи объяснили, как самая опасная акула может жить в реках
Речь идет о бычьей акуле, которая может выживать не только в соленых, но и в пресных водах.
|Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиПоискОблакоVK ComboВсе проекты
Люди привыкли к тому, что чаще всего акул можно встретить в морях и океанах. Однако бычьи акулы приспособились к жизни даже в пресной воде. Биолог Ульрих Карловски из Немецкого фонда охраны моря рассказал, как у них это получилось и почему они покидают свою естественную среду обитания.
Акулы рождаются уже хорошо развитыми, но они все равно являются легкой добычей для хищников. Поэтому молодые бычьи акулы плывут вверх по рекам, чтобы добраться до безопасной среды. Там они остаются на несколько лет, чтобы вырасти и после вернуться в океан.
Также, по словам Карловски, бычьи акулы стремятся в реки из-за привлекательных им запасов пищи, поскольку местные обитатели не смогут им противостоять. И даже в зрелом возрасте они могут вернуться из океанов, поскольку добыча заманит их обратно. Ранее такое поведение наблюдалось в Германии у морских свиней и афалин: они следовали за косяками рыб через реку Эльбу и могли добраться до города Магдебурга, если бы строительство шлюзов не помешало им это сделать. Но как же акула смогла приспособиться к пресной воде?
Обычная морская рыба не сможет выжить в другой среде обитания, так как в ее клетках уровень соли соответствует окружающей воде: при попадании в реку под избыточным давлением в организм начнет проникать жидкость. Из-за этого обитатели, привыкшие к определенному уровню солености, в таких условиях вздуются и лопнут. Следовательно, жизнь вне своей среды обитания без специальных приспособлений для них невозможна.
Бычья акула как единственный крупный вид обладает особым физическим адаптационным механизмом: «Когда бычьи акулы находятся в пресной воде, их почки специализируются на переработке солей и минералов, содержащихся в организме. Кроме того, они могут отключить кишечную придатковую железу, тем самым предотвращая потерю организмом слишком большого количества соли», — уточняет Карловски.
Отметим, что независимо от уровня солености среды, в которой они находятся в данный момент, бычьи акулы могут поддерживать правильный водно-солевой баланс. Однако, по словам ученого, для того, чтобы долго находиться вне своей среды обитания, этим акулам требуется много энергии. В то же время пока неизвестно, сколько именно опасная рыба может прожить в пресной воде.
Если вы встретились с акулой, эксперты советуют не паниковать и перед ее атакой, развернуться в ее сторону и смотреть прямо на нее. Так она почувствует опасность и не рискнет подплывать к вам.
Анна Морозова