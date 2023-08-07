18:43 (мск), источник: Новости Mail.ru
Нейробиологи дали пять советов для поддержания здоровья мозга
Это простые правила, которые может соблюдать каждый.
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В социальных сетях все чаще набирают популярность советы от экспертов о том, как улучшить когнитивные функции человеческого мозга. Джейсон Шеперд, адъюнкт-профессор нейробиологии в Университете Юты, и Талия Лернер, доцент нейробиологии в Северо-Западном университете (США), дали интервью изданию Business Insider, в котором перечислили действия, которые помогут продлить и сохранить здоровье этого органа.
Соблюдение правил гигиены сна и сон от шести до восьми часов каждую ночь — одна из лучших вещей, которые вы можете сделать для здоровья своего мозга. Сон помогает обрабатывать новую информацию, формировать и закреплять новые воспоминания, удалять токсичные накопления белков (амилоидные бляшки), которые обычно накапливаются в мозгу людей с болезнью Альцгеймера. Такой отдых поможет вам не только чувствовать себя бодрее, но и быстрее адаптироваться к новым ситуациям и опыту.
Регулярные физические нагрузки увеличивают приток крови к мозгу, а ускоренное сердцебиение помогает перекачивать достаточное количество крови в мозг, чтобы поддерживать его оптимальную работу. Исследования показывают, что люди, которые регулярно занимаются спортом, имеют более низкий риск развития болезни Альцгеймера. Официальная рекомендация CDC (Центры по контролю и профилактике заболеваний США) — 150 минут умеренных упражнений в неделю, включая, к примеру, пешие прогулки и выгул собак.
Одиночество может нанести вред психическому здоровью человека, эмоциональному благополучию и здоровью мозга, поэтому важно оставаться на связи с людьми. Исследования доказали, что люди с сильными социальными связями живут дольше, имеют низкий уровень депрессии и тревоги.
По словам Шеперд, знакомство с новыми людьми, местами и занятиями может сохранить остроту ума, улучшить пластичность мозга и укрепить его. Подойдут как небольшие путешествия и вылазки из города, так и новое хобби, например, фотография, головоломки или прослушивание классической музыки.
Многие исследования показали, что полуфабрикаты и фаст-фуд могут негативно влиять на общее состояние здоровья и повышать риск заболеваний, таких как диабет, высокий уровень холестерина или высокое кровяное давление. Эти болезни по-разному поражают различные органы, но в целом могут нанести вред всему телу, включая мозг. Чтобы ваш организм был здоровым, старайтесь придерживаться сбалансированной диеты, состоящей из фруктов, овощей, нежирного мяса и цельнозерновых продуктов.
Недавнее исследование показало, что мозг одиноких людей работает по-своему. При этом у каждого одиночки — уникальная нейронная реакция.
Олеся Маевская