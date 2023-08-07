Пластиковый мусор в Мировом океане не тонет десятилетиями

«Наши расчеты показывают, что ежегодно в океан попадает меньше пластика, чем было принято считать в прошлом, однако при этом мусор неожиданно долго задерживается в гидросфере. Это означает, что видимый эффект от внедрения мер по ограничению сброса пластика в океан появится значительно позже, чем мы сейчас ожидаем. Еще больше времени потребуется на то, чтобы вернуть океан в первозданный вид», — сказал первый автор работы Утрехтского университета Микаэль Каандорп, чьи слова приводит пресс-служба вуза.
Ученые создали трехмерную компьютерную модель Мирового океана, чтобы узнать, как много разных форм пластикового мусора ежегодно попадает в него, и как долго мусор задерживается в толще воды, прежде чем опустится на дно или окажется выброшен на берег.
Эта модель учитывает движение приповерхностных течений и глубинных потоков воды в разных регионах мира, а также то, как они взаимодействуют с частицами пластикового мусора длиной от 0,1 мм до 1,6 метра. Для ее создания исследователи объединили результаты изучения почти 15 тыс. проб воды из приповерхностных слоев океана, около 7 тыс. проб прибрежного грунта и 120 образцов воды из глубин океана.
Долговременное загрязнение Мирового океана
Проведенные расчеты по состоянию на 2020 год показали, что в Мировом океане скопилось около 3,2 млн тонн пластикового мусора, большая часть которого — около 69−62% — плавает у поверхности, тогда как еще треть — 36−39% — находится на большой глубине. При этом каждый год в океан попадает около 500 тыс. тонн мусора, 45% которого приходится на рыболовную промышленность, еще 39% — на прибрежные регионы, тогда как реки выбрасывают в океан лишь 12−13% от общего объема пластика.
Как отмечают исследователи, их оценка ежегодных объемов пластиковых отходов оказалась ниже, чем показывают расчеты их коллег, основанные на результатах наблюдений за приповерхностными слоями океана.
При этом ученые обнаружили, что большинство частиц пластика, в том числе его крупные фрагменты, — около 95% общей массы мусора — плавают на поверхности и на небольших глубинах не несколько лет, а несколько десятилетий.
Эта особенность пластикового загрязнения, по словам экологов, заметно осложнит очистку Мирового океана путем введения ограничительных мер, нацеленных на запрет выброса пластикового мусора в гидросферу. Так, если полностью прекратить сброс пластика в 2025 году, то к середине столетия масса океанического мусора сократится всего на 30%, что сложно будет увидеть невооруженным глазом.
При этом исследователи прогнозируют, что темпы захоронения пластика на побережье и на дне океанов и морей станут еще ниже в последующие десятилетия и столетия, что будет связано с попаданием остатков пластикового мусора в системы течений в субтропических регионах Земли. Это говорит о необходимости скорейшей разработки новых мер и подходов для борьбы с пластиковым загрязнением, подытожили исследователи.
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