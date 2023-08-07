18:54 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Дубае задержали рейс из-за медведя в грузовом отсеке самолета
Медведя перевозили законно.
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В Дубае из грузового отсека иракского самолета сбежал медведь, который сидел в ящике. Из-за этого произошла задержка рейса, которая разозлила пассажиров. Как сообщает Al Arabiya, премьер-министр Ирака поручил провести расследование происшествия.
Иракские авиалинии сообщили, что вины перевозчика нет, и уточнили, что экипаж сотрудничал с ОАЭ, специалист которых должен был усыпить животное и вывести его из самолета. Капитан борта извинился перед пассажирами за задержку. Авиакомпания заявила, что медведя перевозили законно, соблюдая все стандарты Международной ассоциации воздушного транспорта (IATA).
По словам представителей компании, медведя перевозили в Ирак, где разрешено держать диких животных у себя дома. О хозяине никакой информации не сообщается.
Ранее в аэропорту Внуково от хозяев сбежал кот Котик и потерялся в багажном отделении. Найти кота удалось только через 7 дней.
Анна Морозова