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21:31 (мск), источник: РБК

Умер режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин

Американский режиссер Уильям Фридкин умер в возрасте 87 лет в Лос-Анджелесе, сообщает Variety.

Источник: РИА "Новости"

Наиболее известные картины Фридкина — «Французский связной» (1971) и «Изгоняющий дьявола» (1973).

За «Французского связного» он получил премию «Оскар» как лучший режиссер. Всего картина победила в пяти номинациях, включая «Лучший фильм», «Лучший адаптированный сценарий», «Лучший монтаж» и «Лучшая мужская роль».

«Изгоняющий дьявола» собрал в прокате $500 млн по всему миру и вместе с «Крестным отцом» Фрэнсиса Форда Копполы положил начало эре блокбастеров в кино, отмечает Variety. Снятый по книге Уильяма Питера Блэтти фильм принес Фридкину вторую номинацию на «Оскар» как лучшему режиссеру. Он также получил «Золотой глобус» как лучший режиссер и за лучший фильм.

Режиссер также снял картины «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Колдун», «Разыскивающий» (Cruising) с Аль Пачино, «Загнанный» с Бенисио Дель Торо и Томми Ли Джонсом, «Глюки» с Эшли Джадд и Гарри Конником-младшим.

Фридкин был четырежды женат. Последняя жена — актриса Шерри Лансинг, у него остались также двое сыновей.

На Венецианском кинофестивале должна состояться премьера его фильма «Мятеж на Каине — Военный трибунал» с Кифером Сазерлендом в главной роли.

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