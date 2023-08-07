21:31 (мск), источник: РБК
Умер режиссер фильма «Изгоняющий дьявола» Уильям Фридкин
Американский режиссер Уильям Фридкин умер в возрасте 87 лет в Лос-Анджелесе, сообщает Variety.
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Наиболее известные картины Фридкина — «Французский связной» (1971) и «Изгоняющий дьявола» (1973).
«Изгоняющий дьявола» собрал в прокате $500 млн по всему миру и вместе с «Крестным отцом» Фрэнсиса Форда Копполы положил начало эре блокбастеров в кино, отмечает Variety. Снятый по книге Уильяма Питера Блэтти фильм принес Фридкину вторую номинацию на «Оскар» как лучшему режиссеру. Он также получил «Золотой глобус» как лучший режиссер и за лучший фильм.
Режиссер также снял картины «Жить и умереть в Лос-Анджелесе», «Колдун», «Разыскивающий» (Cruising) с Аль Пачино, «Загнанный» с Бенисио Дель Торо и Томми Ли Джонсом, «Глюки» с Эшли Джадд и Гарри Конником-младшим.
Фридкин был четырежды женат. Последняя жена — актриса Шерри Лансинг, у него остались также двое сыновей.
На Венецианском кинофестивале должна состояться премьера его фильма «Мятеж на Каине — Военный трибунал» с Кифером Сазерлендом в главной роли.