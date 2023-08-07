21:34 (мск), источник: Новости Mail.ru
Главные новости к вечеру 7 августа
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Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.
По словам президента, и «Куб», и «Ланцет» продемонстрировали очень высокую эффективность.
Он признан виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.
Детонация зерновой пыли стала причиной взрыва на элеваторе в турецком порту.
Ранее сегодня Верховный суд России признал законным отказ в проведении УЗИ без назначения врача.