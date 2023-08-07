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21:34 (мск), источник: Новости Mail.ru

Главные новости к вечеру 7 августа

Самое интересное и важное за день: дайджест Новостей Mail.Ru.

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МИД России исключил урегулирование конфликта по «формуле» Зеленского

Об этом говорится в комментарии официального представителя МИД России Марии Захаровой.

Путин поручил «Ростеху» увеличить производство дронов-камикадзе

По словам президента, и «Куб», и «Ланцет» продемонстрировали очень высокую эффективность.

Писателя Глуховского (признан иноагентом) заочно приговорили к восьми годам колонии

Он признан виновным в распространении ложной информации о Вооруженных силах России.

В Турции при взрыве в порту Коджаэли пострадали 13 человек

Детонация зерновой пыли стала причиной взрыва на элеваторе в турецком порту.

Минздрав исключил дополнительные ограничения по прохождению УЗИ

Ранее сегодня Верховный суд России признал законным отказ в проведении УЗИ без назначения врача.

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