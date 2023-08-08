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03:44 (мск), источник: Известия

Семьям могут компенсировать 30% расходов на аренду жилья

Семейные пары любого возраста, которые проживают в официальном браке более трех лет, смогут получать субсидию на аренду жилья — до 30%. Такую инициативу в правительство РФ направили крупные риелторские компании.

Источник: РИА "Новости"

Компенсировать плату за съемное жилье будет можно за счет возврата ранее оплаченного подоходного налога или изменения размера налоговой ставки для семей на время аренды жилья, говорится в обращении федеральной компании «Этажи», с которым ознакомились «Известия».

Письмо поступило в аппарат правительства РФ, сообщили «Известиям» в пресс-службе кабмина. Идею поддерживают в «Народном фронте».

Налоговые вычеты по аренде жилья для семейных пар — это прежде всего мера стимулирования рождаемости, сказал аналитик «Народного фронта» Павел Склянчук.

«Молодые семьи могут позволить себе съехать от родителей, для других повысится трудовая мобильность за счет близости к месту работы», — считает он.

Также эксперт отметил, что уменьшение расходов на аренду квартиры позволит быстрее накопить на ипотеку и поддержит спрос на строительство нового жилья. То есть мера способна оказать положительное влияние и на рынок новостроек, отметила заместитель директора по продажам ГК «Гранель» Элина Ханнанова.

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