11:07 (мск), источник: РБК Life
Транспорт или друг? Ученые установили, как викинги относились к коням
Вы удивитесь, о чем свидетельствуют находки в общих захоронениях.
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Старший преподаватель истории из Саффолкского университета (США) Кит Руитер и научный сотрудник Даремского университета (Англия) Гарриет Эванс Тан на основе археологических находок и анализе литературных источников доказали, что лошади для викингов не были просто средством передвижения. Результаты исследования опубликованы на портале The Conversation.
Эксперты напомнили: во времена викингов в Скандинавии и Исландии к некоторым людям могли относиться как к вещам. А некоторые животные воспринимались как люди. Считалось, что они способны к осмысленным действиям и достойны качественного лечения.
Викинги верили, что лошади могут передвигаться не только по бескрайним ландшафтам, но и между мирами. Например, в скандинавской поэзии бог Один отправляется в страну мертвых на своем восьминогом коне Слейпнире.
Лошадей находят в могилах викингов. Якобы они рассматривались как символ ухода в загробную жизнь, имущество в том мире и указание на статус покойного. Руитеру и Эванс Тан такая интерпретация кажется неполной. Ведь она упускает эмоциональную связь, которая могла устанавливаться между викингом и его конем.
Ученые напомнили, что в скандинавской поэзии лошади были частью идентичности воинов. Например, в стихах о Хельге и Сигурде герои были практически неотделимы от своих конных товарищей. Конь Сигурда, Грани, оплакивал своего всадника после его смерти. Само животное и вовсе считалось потомком Слейпнира.
Лошадей хоронили и вместе с женщинами. В статье в качестве примера приводятся два таких захоронения. Одно на острове Зеландия (Дания), другое в Вестфолле (Норвегия). В обоих случаях, ученые склоняются к версии, что покойные женщины при жизни проводили ритуалы и, возможно, считались колдуньями. Их кони могли участвовать в ритуалах.
Лошади были важны не только воинам и в ритуальных практиках. В скандинавской поэзии и средневековых сагах их изображали как партнеров в сельском хозяйстве и даже как членов семьи земледельцев.
Ранее сообщалось о том, что в норвежском городе Вальдрес местная жительница по имени Грета Марго Сёрум нашла клад времен викингов. Она обнаружила сокровища в подвале дома своих родителей, когда делала уборку. На металлические слитки еще в 1980-ые годы наткнулся отец Греты, когда рыл колодец. Возможно, их средневековый владелец закопал бруски, чтобы потом вернуться за ними. Но что-то пошло не так, и слитки пролежали в земле несколько веков.