10:18 (мск)
Бренд «Сделано в России» совершает прорыв в отрасли
Для чего российские производители получают сертификат Made in Russia.
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Не секрет, что для субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) проблема узнаваемости на внешних рынках стоит особенно остро. Так, свое решение предлагает нацпроект «Международная кооперация и экспорт»: речь идет о бренде «Сделано в России». Национальный бренд демонстрирует лучшие характеристики российских экспортеров и популяризирует высокое качество товаров. Также ключевым инструментом поддержки являются зарубежные выставки и ярмарки, которые обеспечивают высокую конверсию в продажи уже на этапе «знакомства» с продукцией.
Отметим, что основной площадкой по формулировке новых направлений внешнеэкономического развития является Международный экспортный форум «Сделано в России». В этом году он пройдет
Прорывные кейсы компаний, работа программы продвижения «Made in Russia», инициативы по поддержке бизнеса — все это мы традиционно обсуждаем на мероприятии.
Зарегистрироваться на форум можно на официальном сайте forum.exportcenter.ru.
Одной из первых компаний, которая получила сертификат «Сделано в России»/Made in Russia по новой процедуре, стала основанная в 2008-м году Волгоградская «Броня». Ее уникальная лакокрасочная продукция защищает от огня и воды здания по всему миру. Компания неоднократно становилась победителем конкурса «Экспортер года», а в 2022 году она подала онлайн-заявку на получение добровольного сертификата «Сделано в России»/Made in Russia.
Другой производитель по выпуску теплоизоляционной жидко-керамической краски «Изоллат» ООО «Спецтех» экспортирует продукцию более чем в 60 стран мира, включая Турцию, Бахрейн, ЮАР, Нигерию, ОАЭ и даже Кот-д’Ивуар. «Российское — значит высокоинтеллектуальное, доступное, качественное», — говорит доктор химических наук, генеральный директор ООО «Спецтех» Виталий Беляев. При поддержке нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» компания также получила добровольный сертификат «Сделано в России».
При продаже за рубежом в ряде стран надпись «Made in Russia» является сама по себе прекрасной рекламой. Знак «Сделано в России» будет с гордостью украшать выпускаемую продукцию.
Создание инновационных соединений предусматривает стратегическая инициатива Правительства России — «Развитие производств новых материалов». Она нацелена на развитие современной российской химической промышленности и заводов, уже действующих производств мало- и среднетоннажной химической продукции.
Как добросовестного производителя и надежного поставщика сертификат Made in Russia отметил обойную фабрику «ПАЛИТРА». Одно из крупнейших предприятий по производству виниловых обоев работает в подмосковной Балашихе. На экспорт компания вышла еще в 2004-м, когда начала продавать продукцию в страны СНГ. Сейчас фабрика активно расширяет международные связи на Ближнем Востоке. В этом году фабрика, у которой уже есть и российские, и международные сертификаты качества, решила получить сертификат «Сделано в России».
«Мы первые запустили производство виниловых обоев в России и первые на нашем рынке получили сертификат Made in Russia, что обязывает нас показывать приверженность качеству и высоким стандартам управления. Производство качественной продукции — это показатель нашего уважительного отношения и к партнерам и к покупателям», — отметил генеральный директор «ПАЛИТРЫ» Федор Орел.
Национальный проект «Международная кооперация и экспорт» реализуется с 2018 года по инициативе Президента России Владимира Путина. Цель нацпроекта — развить торговое сотрудничество отечественного бизнеса с иностранными партнерами: к 2030 году реальный рост экспорта несырьевых неэнергетических товаров должен составить не менее 70% по сравнению с 2020 годом.
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