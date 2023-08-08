В Подмосковье нашли личную печать офицера «Великой армии» Наполеона

«Среди тысяч артефактов, обнаруженных археологами, не бывает неважных, но иногда встречаются неожиданные, уникальные, заслуживающие особого внимания. Эти находки позволяют создать более полную картину той эпохи. Вестфалец Луи фон Гаденштедт сражался за Францию, попал в плен в России, вернулся на родину, а его личная печать стала маленькой деталью большой русской истории», — заявила заместитель директора ИА РАН Ася Энговатова, чьи слова приводит пресс-служба института.
Печать была обнаружена специалистами ИА РАН в ходе спасательных раскопок на городище в Верейском кремле, у здания бывших Присутственных мест. Находка археологов представляет собой небольшой предмет из латуни, состоящий из фигурной рукояти и овального щитка, на котором был изображен мужчина в военной форме, типичной для Франции в начале XIX века, и вырезаны литеры D, L, v и G.
Изучение архивных документов показало, что печать предположительно принадлежала офицеру 6-го вестфальского линейного полка, лейтенанту Луи фон Гаденштедту (Louis von Gadenstedt). Он служил в «Великой армии» Наполеона, которая направилась в поход на Россию летом 1812 года и покинула ее пределы в декабре 1812 года.
Фон Гаденштедт попал в плен в сентябре 1812 года во время осады Вереи, одного из подмосковных городов, где по приказу Наполеона были построены укрепления после занятия французскими войсками Москвы. В начале 1814 года, как и большинство его соотечественников, он вернулся на родину, а его личная печать осталась в земле, пролежав там более двухсот лет.