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11:52 (мск), источник: Lenta.Ru

Глобальное потепление изменит вкус шампанского

Из-за глобального потепления навсегда может измениться вкус шампанского. Воздействие на характеристики напитка оказывают экстремальные температуры. Об этом сообщает CNBC.

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Источник: Freepik

Так, в английской сети винных магазинов Grape Britannia заявили, что при воздействии слишком сильных ультрафиолетовых лучей виноград получает ожог, похожий на человеческий. К тому же жара влияет на кислотность винограда, от которой зависит уровень свежести и пикантности напитка. В компании LVMH, которой принадлежит винодельческий дом Moët & Chandon, заявили, что заметили подобное воздействие изменения климата и работают над адаптацией производства.

Некоторые специалисты уточнили, что вкус шампанского уже начал меняться. «С точки зрения вкуса вы можете заметить, что шампанское приобретает гораздо более зрелые характеристики», — отметил критик Том Хьюсон.

Ранее стало известно, что производство парфюмерии во французском городе Грас оказалось под угрозой из-за глобальной проблемы изменения климата. Трудности были связаны с экстремальными погодными условиями, которые препятствуют выращиванию цветов. Летом 2022 года производители столкнулись с засухой — в итоге урожай туберозы упал на 40 процентов.

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