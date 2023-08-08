14:47 (мск), источник: Ведомости
Центробанк рассказал о мошеннической схеме с шаблонами документов
Банк России выявил новую схему мошенничества, в которой используются шаблоны документов, содержащие вирусы, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.
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В пресс-службе регулятора рассказали, что мошенники создают поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем и публикуют зараженные документы, доступные для скачивания.
«Пользователь скачивает документ, после чего на его компьютере запускается программа удаленного доступа. С помощью нее хакеры могут дистанционно менять банковские реквизиты в договорах компании — например, с подрядчиками или поставщиками. Вместо данных настоящего получателя средств они указывают свои», — объяснили в ЦБ.
Вирусное ПО, как правило, обнаруживается не сразу. Иногда мошенники блокируют доступ к рабочим компьютерам и вымогают деньги за его восстановление.
Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты Центробанка рекомендуют установить и регулярно обновлять антивирус, а также настроить запрет на автоматическую установку и запуск программ. Необходимо обращать внимание и на адрес сайта — поддельный может отличаться от настоящего незначительно, например, одним символом.
Кроме того, официальные сайты государственных органов обычно маркируют синим кружком с галочкой. Пользователям нужно быть внимательными при работе с сайтами, если в их адресной строке нет значка безопасного соединения (замочка). Скачивая документ, рекомендуется обращать внимание на его формат: безопасными считаются pdf, docx, xlsx, jpg, png.
18 июля российские банки выявили новую схему мошенничества, в которой используются фейковые фото банковских карт. Злоумышленники получают доступ к аккаунту человека в мессенджере и просят знакомых перевести деньги. Для большей убедительности мошенники присылают фото карты с именем нужного человека. Внешне карты похожи на карты крупных кредитных организаций, но на самом деле счет открыт в другом менее известном банке.