В Турции ветер унес продавца арбузов вместе с пляжным зонтом Мужчина пытался его закрепить, но вместо этого отлетел на несколько метров
Фоторепортажи
24Выбраны самые забавные снимки домашних животных 2023 года
10РИА Новости объявило победителей творческого конкурса во «ВКонтакте»
Главное
Спецоперация на Украине
14:47 (мск), источник: Ведомости

Центробанк рассказал о мошеннической схеме с шаблонами документов

Банк России выявил новую схему мошенничества, в которой используются шаблоны документов, содержащие вирусы, сообщила пресс-служба ЦБ РФ.

Источник: Freepik

В пресс-службе регулятора рассказали, что мошенники создают поддельные сайты государственных ведомств и известных справочно-правовых систем и публикуют зараженные документы, доступные для скачивания.

Аферисты часто используют метод SEO-poisoning («отравление» поисковой выдачи), позволяющий этим сайтам занимать первые строки в поиске.

«Пользователь скачивает документ, после чего на его компьютере запускается программа удаленного доступа. С помощью нее хакеры могут дистанционно менять банковские реквизиты в договорах компании — например, с подрядчиками или поставщиками. Вместо данных настоящего получателя средств они указывают свои», — объяснили в ЦБ.

Вирусное ПО, как правило, обнаруживается не сразу. Иногда мошенники блокируют доступ к рабочим компьютерам и вымогают деньги за его восстановление.

Чтобы не стать жертвой мошенников, специалисты Центробанка рекомендуют установить и регулярно обновлять антивирус, а также настроить запрет на автоматическую установку и запуск программ. Необходимо обращать внимание и на адрес сайта — поддельный может отличаться от настоящего незначительно, например, одним символом.

Кроме того, официальные сайты государственных органов обычно маркируют синим кружком с галочкой. Пользователям нужно быть внимательными при работе с сайтами, если в их адресной строке нет значка безопасного соединения (замочка). Скачивая документ, рекомендуется обращать внимание на его формат: безопасными считаются pdf, docx, xlsx, jpg, png.

18 июля российские банки выявили новую схему мошенничества, в которой используются фейковые фото банковских карт. Злоумышленники получают доступ к аккаунту человека в мессенджере и просят знакомых перевести деньги. Для большей убедительности мошенники присылают фото карты с именем нужного человека. Внешне карты похожи на карты крупных кредитных организаций, но на самом деле счет открыт в другом менее известном банке.

Во время загрузки произошла ошибка.
Реклама
Спасибо за обратную связь
О рекламодателе
Не интересует
Уже приобретено
Препятствует просмотру
Недобросовестная реклама
 Почему рост чистой прибыли «Русагро» в 28 раз не впечатлил аналитиков и инвесторов
МВД сообщило о массовых звонках с предложением поджечь военкомат
Подпишитесь на нас
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
О проектеИспользование материаловОбратная связьКарта сайта
ЦБ