14:07 (мск), источник: Новости Mail.ru
Ледник на Алтае приобрел кроваво-красный оттенок
Это происходит из-за цветения водорослей, которое может ускорить таяние льда.
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Ученые Томского государственного университета (ТГУ), занимающиеся исследованием группы ледников Актру в Горном Алтае, во время экспедиции заметили необычное явление. Они обнаружили горный ледник, который окрасился в розовый и красный цвета.
Оказалось, что на леднике Водопадный массово зацвели водоросли, из-за чего он и приобрел необычный оттенок. «Мы наблюдаем скопление красных водорослей на ледниках каждый год, однако такого массового явления не было на протяжении последних более 10 лет», — рассказал руководитель экспедиции, заведующий лабораторией гляциоклиматологии геолого-географического факультета ТГУ Александр Ерофеев.
Ученый также отметил, что обнаруженные одноклеточные водоросли — это хламидомонада снежная. Она может выживать при низких температурах, выделяя красный пигмент, из-за которого ледник становится кроваво-красным.
По словам ученых ТГУ, это явление может ускорить таяние ледников группы Актру, которые за последние 60 лет итак потеряли более 25% своей массы. Это связано с тем, что изменение цвета льда влияет на отражающую способность, которая спасает его от избыточного нагревания. Сейчас специалисты пытаются выяснить, что привело к столь массовому цветению зеленых водорослей.
Александр Ерофеев предполагает, что это произошло из-за очень большого количества снега, выпавшего в горах Алтая. Он благоприятно повлиял на цветение водорослей, которые развиваются в снежном остатке и в условиях его нагревания до 0 градусов по Цельсию.
Недавно ученые разгадали загадку «кровавого» водопада в Антарктиде. Оказалось, все дело в железе, которое выходит вместе с водой и окисляется.
Анна Морозова