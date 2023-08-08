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15:01 (мск), источник: Новости Mail.ru

В Канаде рыбак поймал на крючок акулу

Но в целях безопасности рыбу пришлось отпустить.

Daily Mail передает, что во время каякинга рыбак из Новой Шотландии Рик Остин чуть не стал жертвой своей же добычи. Сам того не подозревая, мужчина поймал на крючок большую белую акулу.

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Все это произошло в реке Минас, расположенной между Новой Шотландией и Канадой. Наличие этого вида рыб — не редкость для местных вод, отмечают специалисты.

Также они сообщили, что вес запечатленной на видео особи составляет от 90 до 113 килограмм. Осознав, кого он поймал, Остин сразу же оборвал леску, пока хищница не подплыла слишком близко к лодке.

Недавно биологи объяснили, как самая опасная акула может жить в реках. Речь идет о бычьей акуле, которая может выживать не только в соленых, но и в пресных водах.

Олеся Маевская

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