15:52 (мск), источник: Новости Mail.ru
В Израиле школьница нашла осколок 1500-летнего «волшебного зеркала»
Оно защищало владельца от сглаза.
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17-летняя школьница Авив Вейцман обнаружила 1500-летнее «волшебное зеркало» византийского периода во время раскопок в древнем городе Уша на севере Израиля, пишет JNS. Девушка участвовала в недельном «Курсе выживания» для учеников, который включал 90-километровый поход и участие в археологических раскопках.
Вейцман заметила необычный глиняный осколок, «выглядывающий из-под земли между стенами здания», и отнесла его директору Северного образовательного центра Управления древностей Израиля, который узнал в нем пластину «волшебного зеркала». Эксперты датировали его
«В середину таких пластин помещалось стеклянное зеркало для защиты от сглаза, — пояснил Навит Попович, куратор античного периода Управления древностей. — Люди носили такие амулеты на себе. Идея заключалась в том, что злой дух, заглянувший в зеркало, увидит собственное отражение, и это защитит владельца».
Подобные зеркальные пластины также находили в гробницах. Ученые считают, что их использовали в качестве погребальных даров, чтобы защитить умерших в их путешествии по миру мертвых.
Раньше Национальный парк Уша был местом, где Синедрион (высший судебный совет мудрецов-раввинов) заседал некоторое время после разрушения римлянами Второго Храма в 70 году н. э. Здесь можно найти множество древностей, и кроме зеркала участники «Курса вживания» обнаружили глиняные кувшины, монеты, украшенные фрагменты камня и даже акведук.
Недавно археологи из Гданьского университета, проводившие раскопки в деревне Барчевек, обнаружили клад примерно из 150 монет XIV века. Находка была сделана на территории города, который специалисты называют «Помпеями Вармии».
Олеся Маевская