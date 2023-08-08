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16:03 (мск), источник: Новости Mail.ru

Ученые разработали новое программное обеспечение для исследования космоса

Компьютерный алгоритм обнаружил космический объект, который ранее не был замечен. В ближайшие сто лет он не представляет опасности.

В наше время астрономам известно более 30 000 околоземных астероидов, которые пересекают орбиту нашей планеты или подходят к ней на очень близкое расстояние. Около 2300 из них являются потенциально опасными для Земли.

При таком большом объеме космических тел нужны алгоритмы в специальных телескопах, которые в течение одной ночи делают четыре снимка, чтобы понять, является ли определенный движущийся объект настоящим космическим камнем или нет. На выполнение задачи тратится много времени. Поэтому группа ученых из Университета Вашингтона объявила о разработке нового программного обеспечения HelioLinc3D, которое ускорит этот процесс и будет выполнять ту же работу, используя вдвое меньше ночных наблюдений.

Данная разработка уже успела удивить: она обнаружила астероид длиной 180 метров, пропущенный предыдущими алгоритмами. Объект получил название 2022 SF289.

Он находится на расстоянии 225 тысяч километров от орбиты Земли. Несмотря на то, что небесное тело не представляет опасности для нашей планеты в ближайшие сто, а может, и тысячу лет, обнаружение продемонстрировало возможности HelioLinc3D.

Технология была разработана специально для обсерватории Веры К. Рубин в пустыне Атакама. Телескоп диаметром четыре метра будет получать изображение с высоким разрешением при помощи чувствительной камеры. Он также сможет отслеживать перемещение тусклых астероидов.

Также ученые сообщили, что данная установка начнет десятилетнее изучение неба в 2025 году.

При помощи телескопов можно получать и необычные снимки. Ученые NASA обработали и показали фотографии всех четырех планет-гигантов, сделанные «Джеймсом Уэббом».

Анна Морозова

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