16:31 (мск), источник: Новости Mail.ru
Астрономы назвали даты самого большого метеорного потока в 2023 году
Он состоится в ближайшие выходные.
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Специалисты утверждают, что пик ежегодного метеорного потока Персеиды в этом году придется на ночь с 12 на 13 августа, передает The Guardian. В темных участках неба в это время можно будет увидеть от 60 до 100 метеоров в час.
Ученые также отметили, что условия для наблюдений в этом году особенно хорошие, потому что Луна находится в фазе убывания и будет освещено только 10% ее поверхности. При этом чем южнее вы находитесь, тем ниже в небе радиант и тем труднее увидеть метеоры.
Как и большинство метеорных потоков, Персеиды образуются остатками кометного «хвоста». Земля проходит через него ежегодно, хотя сама комета приближается к планете лишь один раз в 135 лет.
Недавно метеорит ударил француженку в ребра во время утреннего кофе. Камень весом около 50 граммов пробил крышу дома и попал в хозяйку жилища.
Олеся Маевская